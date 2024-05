Serravalle, con l’auto rischia di finire infilzata dal guard-rail. Un colpo di sonno per poco non finisce in tragedia lungo la circonvallazione.

Tragedia sfiorata la scorsa settimana lungo la circonvallazione di Serravalle. Una donna residente a Gattinara stava percorrendo la provinciale in direzione Bornate quando, probabilmente per un colpo di sonno, è uscita di strada, centrando il guard-rail.

Per sua fortuna, la testata del guard-rail si è piegata nell’impatto con la parte davanti della vettura: se così non fosse stato, avrebbe potuto infilarsi dentro l’abitacolo (come peraltro accaduto molte altre volte), con gravissimo rischio per la conducente.

L’intervento del 118 e dei tecnici della Provincia

Invece la conducente se l’è cavata con traumi di lieve entità. Non così la vettura, distrutta nella parte anteriore dall’impatto con la struttura metallica.

La donna è comunque stata soccorsa dal 118. Per il recupero dell’auto i carabinieri di Serravalle intervenuti sul posto hanno momentaneamente bloccato il transito veicolare nei due sensi in quanto si è dovuto staccare un lungo tratto di guard-rail rimasto divelto a seguito dell’urto. Sul posto anche i tecnici della Provincia di Vercelli.

