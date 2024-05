Si aggrappa all’auto degli scippatori per fermarli: ora è in coma al Cto. I due responsabili sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata.

Era il tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 18: un uomo di 75 anni esce dalla palestra e viene rapinato in strada in via Gaidano a Mirafiori, Torino.

Secondo quanto emerso, il pensionato è stato affiancato da due persone a bordo di una Fiat 500 L che gli hanno strappato la borsa della palestra. Ma l’anziano ha reagito immediatamente, aggrappandosi alla maniglia del veicolo e gridando al loro indirizzo. Ma i due rapinatori non hanno desistito, e sono scappati accelerando, con il risultato di trascinare la vittima per diversi metri sull’asfalto della strada.

Come riporta Prima Torino, la figlia e il genero dell’uomo erano poco distanti sono riusciti ad assistere solo alla parte finale della brutale rapina. Vista la scena, si sono subito avvicinati al 75enne e lo hanno soccorso, chiamando allo stesso tempo il 118 e la polizia.

Ricoverato al Cto

Il giorno successivo il pensionato è stato ricoverato al Cto di Torino in gravi condizioni, a seguito di una brutta emorragia cerebrale. L’uomo è poi stato messo in coma farmacologico.

I due malviventi intanto sono stati identificati e arrestati. Si tratta di un 44enne e di un 52enne di origine straniera che sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari Stefano Sala. E alla fine dell’interrogatorio sono accusati di tentato omicidio e rapina aggravata.

Si trovano ora entrambi in carcere alle Vallette. Nel 2023, erano stati condannati insieme per un furto identico e per altri reati contro il patrimonio pubblico.

Foto d’archivio

