Prato Sesia auto finisce nella siepe della ex Pipa

Prato Sesia auto finisce fuori strada e si infila nella siepe della ex area Pipa. Ferite non gravi per il conducente.

Curioso incidente l’altra mattina sulla strada provinciale che da Prato Sesia porta verso Grignasco. Intorno alle 8.30, in uno dei momenti di maggiore afflusso di traffico sulla provinciale, una utilitaria è uscita di strada ed è finita contro la siepe della recinzione dell’ex piscina “Pipa” di Prato Sesia. L’auto ha riportato notevoli danni perdendo la parte anteriore, contusioni per l’automobilista al volante. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Romagnano che hanno proceduto a rilevare l’incidente e a far defluire il traffico evitando ingorghi. Poche settimane fa sempre nei pressi di Prato Sesia un altro incidente aveva coinvolto tre auto.