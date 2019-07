Rischia di annegare nel lago: salvata una 13enne

Rischia di annegare nelle acque del lago Maggiore: momenti di paura per una ragazza di 13 anni.

Rischia di annegare nel lago

La barca su cui si trovava si è rovesciata e una ragazza di 13 anni ha rischiato di annegare. È successo nelle acque del lago Maggiore e lo riporta Novara Netweek. A dare l’allarme è stata la madre della ragazzina. La base operativa ha quindi riportato la richiesta di intervento a una motovedetta della Guardia Costiera della marina militare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese.

Il salvataggio

La motovedetta, impegnata nella sorveglianza della zona di Meina, si è spostata sulla sponda lombarda del lago, tra Cerro di Laveno e Leggiuno. I militari hanno tratto in salvo la ragazza e suo fratello 17enne, che si era buttato in acqua per aiutarla. Entrambi fortunatamente stanno bene.

Immagine di repertorio