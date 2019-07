Romagnano aggredisce conoscente: a processo per rapina. Un 42enne finisce nei guai per aver pestato un uomo di Fontaneto d’Agogna, portandosi via occhiali e bicicletta.

Un uomo residente a Romagnano dovrà rispondere di rapina per un fatto accaduto nel febbraio del 2016. Secondo l’accusa, il romagnanese (oggi 42enne) avrebbe aggredito un conoscente di Fontaneto d’Agogna nella casa di quest’ultimo, prendendolo a pugni e calci. E alla fine portandogli via occhiali da sole e bicicletta. Un episodio, secondo gli inquirenti, che potrebbe essere legato in qualche modo al mondo dello spaccio di droga. Il caso in aula a ottobre.