Schianto ieri sera intorno alle 22 sulla A4 tra Rondissone e Borgo d’Ale.

Ieri sera intorno alle 22 la squadra dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris è intervenuta per un incidente stradale sul tratto autostradale A4 tra Rondissone e Borgo d’Ale direzione Milano . L’intervento è valso per la messa in sicurezza di 2 vetture coinvolte. Sono intervenuti sul posto i sanitari e e la polizia stradale.