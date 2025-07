Tragedia in galleria: distrutta una famiglia del Cusio. Tre morti e due feriti gravi in un terribile incidente in un tunnel della A1.

Tragedia in galleria: distrutta una famiglia del Cusio

Una tragedia immane ha colpito una famiglia di Gravellona Toce, nel Cusio: tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in modo gravissimo in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio. In particolare, l’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A1, all’interno della galleria di Base della Variante di Valico, nel tratto tra Firenzuola e Badia.

A causare l’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l’improvviso stop della Fiat Panda su cui viaggiavano cinque persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia. La vettura, per ragioni ancora da chiarire, si è fermata in carreggiata nord all’interno della galleria, ed è stata travolta da un tir che sopraggiungeva e non è riuscito a evitare l’impatto.

Le tre vittime

Le tre vittime sono Mauro Visconti, 69 anni, di Verbania; Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, originaria del Perù; Carla Stephany Visconti, 39 anni, nata in Perù. Tutti e tre vivevano a Gravellona Toce e facevano parte del nucleo familiare della conducente dell’auto, una donna di 37 anni (figlia e sorella delle vittime), rimasta gravemente ferita.

Ferita gravemente anche la sua figlioletta di 4 anni, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze. La donna è stata invece trasportata in elisoccorso al trauma center del policlinico di Careggi, anche per lei la prognosi è riservata.

L’impatto e i soccorsi

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, la Panda viaggiava in direzione Bologna quando si sarebbe improvvisamente bloccata in corsia di marcia. Un video di sorveglianza mostrerebbe l’auto ferma per alcuni secondi con le quattro frecce attivate. Diversi automobilisti sarebbero riusciti ad evitarla, ma il camion sopraggiunto poco dopo non avrebbe avuto il tempo necessario per fermarsi: il violento schianto ha distrutto completamente la parte posteriore dell’utilitaria.

Anche un cane che viaggiava con la famiglia è morto nello scontro. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Firenze, i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia stradale di Bologna, oltre al personale di Autostrade. I pompieri hanno lavorato con cesoie e divaricatori per liberare i passeggeri dall’abitacolo deformato. Purtroppo, per tre di loro non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del tir, illeso, è stato sottoposto ai controlli di rito: è risultato negativo all’alcoltest e agli esami tossicologici.

