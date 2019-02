Schianto tra auto e moto: due centauri gravissimi

Schianto tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 febbraio. L’impatto sulla provinciale a Pombia, non lontano dallo Zoo Safari: ricoverate in gravi condizioni le due persone che viaggiavano sulla moto.

Schianto tra auto e moto nel Novarese

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 febbraio. E’ accaduto a Pombia, nel Novarese, non lontano dallo Zoo Safari. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate un’automobole e una moto di grossa cilindrata. L’impatto è stato violento: sul posto la polizia stradale di Arona e gli operatori del 118, che hanno dovuto soccorrere le due persone sulla moto. I due sono stati portati in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica esatta dell’incidente.

Foto d’archivio