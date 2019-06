Scossa sismica oggi in Piemonte rilevata in provincia di Torino. Nessun danno a persone o edifici.

Scossa sismica oggi in Piemonte

Lieve scossa sismica rilevata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, in Piemonte. L’Istituto di geofisica e vulcanologia segnala un fenomeno con magnitudo pari e 3,1 della scala Richter. L’epicentro è stato rilevato a una profondità di 16 chilometri a Massello, centro in provincia di Torino,nella val Chisone. Non si sono avuti danni né a persone, né a edifici.