Escursionista disperso al Barba Ferrero salvato appena prima del buio. Intervento provvedenziale del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna.

Un intervento tempestivo e altamente professionale ha evitato una possibile tragedia nella serata di ieri, domenica 29 giugno. E’ accaduto quando un escursionista in alta Valsesia è stato tratto in salvo nella zona del rifugio Barba Ferrero grazie all’intervento del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna.

L’uomo, disperso e in evidente stato confusionale ma fortunatamente illeso, è stato localizzato grazie all’utilizzo del sistema Imsi Catcher, una tecnologia di tracciamento montata a bordo dell’elicottero GdF. Le operazioni di recupero si sono svolte in condizioni al limite, sfruttando le ultime luci disponibili per il volo.

Riportato a valle nella zona di Riva Valdobbia

Una volta individuato, l’escursionista è stato raggiunto, stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in elicottero a valle, nella zona di Riva Valdobbia, dove ad attenderlo c’erano i familiari.

L’intervento, perfettamente coordinato, ha dimostrato ancora una volta l’efficacia delle tecnologie avanzate in dotazione al Corpo e la prontezza operativa del personale coinvolto. Grazie alla rapidità d’azione e alla professionalità degli operatori, si è evitato che la situazione potesse evolvere in maniera drammatica.

