Investire nel sole: perché il fotovoltaico conviene oggi più che mai

Il costo dell’energia negli ultimi anni ha conosciuto degli aumenti davvero importanti, che hanno impattato sull’economia di intere famiglie. Sono tanti coloro che hanno iniziato a cercare delle soluzioni alternative, con lo scopo sia di contenere i consumi, sia di ridurre la spesa relativa all’energia. C’è chi si è messo alla ricerca di convenienti offerte per la fornitura, e chi ha invece iniziato a prendere in considerazione l’idea di installare un impianto pannelli fotovoltaici. L’energia solare si presenta come una vera e propria risorsa: è pulita, è inesauribile ed è anche economica da produrre.

Oggi si tratta di un’opzione che non si può in nessun modo sottovalutare.

Perché i pannelli fotovoltaici convengono?

I pannelli fotovoltaici riescono a produrre energia elettrica grazie alla luce del Sole. Questa tecnologia è molto innovativa, e recentemente ha vissuto un periodo di grande evoluzione e cambiamento. Gli impianti attuali sono infatti molto più efficienti rispetto al passato, e riescono a generare energia elettrica anche in condizioni di luminosità non ottimali.

Inoltre va considerato che l’Italia è un Paese dove il Sole splende per buona parte dell’anno. Ciò è vero non solo al Centro Sud, ma anche nelle regioni del Nord. Ciò consente di produrre molta elettricità nel corso di tutte e quattro le stagioni, e non solo in estate.

L’energia prodotta può essere usata per alimentare l’impianto elettrico domestico, oppure si può scambiare con la rete elettrica nazionale. Si possono stipulare degli appositi accordi in tal senso: si cede l’energia prodotta e si ottiene una riduzione sulla prossima bolletta.

Cose assolutamente da sapere

I moderni impianti fotovoltaici possono essere attrezzati con delle batterie, che servono per accumulare l’elettricità in eccesso. Nelle giornate più luminose è possibile che si produca più energia di quella realmente necessaria. In tal caso si può scambiare, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, o si può invece accumulare, per poi usarla in un secondo momento, magari per ricaricare la propria automobile elettrica.

A livello economico è utile sapere che gli impianti fotovoltaici sono molto longevi, e non richiedono particolare manutenzione nel corso del tempo. Ciò permette di avere spese di gestione davvero molto basse, soprattutto su base annuale.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale i pannelli fotovoltaici rappresentano una soluzione completamente green e eco-friendly. Questi impianti producono elettricità senza dover utilizzare materia prima di nessun tipo. Per questo non producono scorie, come gas serra o altri elementi inquinanti.

Verso l’autosufficienza

Installare degli impianti fotovoltaici nella propria abitazione o sul tetto di un condominio è il primo passo verso la cosiddetta autosufficienza energetica, un obiettivo sicuramente ambizioso, ma che oggi, grazie alle nuove tecnologie, può essere finalmente raggiunto. Nei prossimi anni ci aspettano tante novità in tal senso. Lo scopo è duplice: da un lato si cerca di ridurre il più possibile le nostre emissioni di CO2, dall’altro si desidera contenere le spese energetiche, che hanno un notevole peso sul bilancio economico familiare.

L’autosufficienza energetica inoltre mette al riparo dagli aumenti nel prezzo dell’energia. Non ci si deve più preoccupare delle tipiche fluttuazioni che coinvolgono questo settore.

