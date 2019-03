Sospetto killer fermato a Vercelli

Sospetto killer si nascondeva a Vercelli da una settimana: fermato dalla Polizia.

È sospettato per l’omicidio di Corrado Vizzini, ucciso a Pachino in un agguato: un 23enne siciliano si nascondeva a Vercelli da circa una settimana. Lo racconta Notizia Oggi Vercelli. Il giovane, fuggito dalla Sicilia, si trovava in una zona poco lontana dal centro. Gli agenti hanno proseguito con perquisizioni porta a porta fino a trovarlo. L’uomo era disarmato e non ha opposto resistenza. La Polizia l’ha condotto in carcere.