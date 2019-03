Spaccio di droga tra i boschi di Oleggio, l’intervento dei carabinieri.

I carabinieri del Norm della compagnia di Novara in seguito alle indagini hanno ottenuto un un decreto di fermo a carico di un soggetto di nazionalità marocchina (A. G. Y. Classe 89), in Italia senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile della reiterata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, quali “eroina”, “cocaina” e “hashish”, nei confronti di almeno sette giovani abitanti in vari comuni della provincia. Il luogo di scambio erano i boschi di Oleggio. Ma di recente i carabinieri avevano allontanato spacciatori dalla zona boschiva di Romagnano.