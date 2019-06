Tampona auto e poi corre via: «Devo andare a messa…». Curioso episodio nel Biellese: l’anziano conducente è poi tornato sui propri passi.

Curioso episodio ieri pomeriggio a Vigliano Biellese, dove un uomo si è allontanato subito dopo un incidente perché doveva… andare in chiesa, dove stava per iniziare la messa. A segnalare l’accaduto al 112 è stata l’altra automobilista coinvolta, una donna di 38 anni. «Un anziano si è rifiutato di fornire i dati dopo il tamponamento ed è andato in chiesa» ha spiegato ai carabinieri della centrale operativa.

A Vigliano sul posto è stata quindi inviata una pattuglia. All’arrivo dei carabinieri, però, il pensionato era già tornato sui propri passi per compilare il foglio di constatazione amichevole.

Foto d’archivio