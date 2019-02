Tetto distrutto dalle fiamme in una casa a Castelletto Ticino

Tetto distrutto dalla fiamme in una casa a Castelletto Ticino.

Martedì pomeriggio allarme a Castelletto Ticino per un incendio. I vigili del fuoco di Arona con il supporto di un’autoscala dal comando di Novara e di una squadra dal distaccamento volontari di Romagnano sono intervenuti a Castelletto sopra Ticino in via Caduti della libertà alle 14.30 per incendio tetto. L’edificio monofamigliare a un piano ha avuto danni sull’intero tetto danneggiando anche il primo piano. E’ un incendio che riporta alla mente quello capitato qualche settimana fa