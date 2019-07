Traffico internazionale di droga, arrestato un cittadino turco nel Novarese

Traffico internazionale di droga, arrestato un cittadino turco dalla squadra mobile di Novara.

Traffico internazionale di droga

Un cittadino turco di 57 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Novara per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Era ricercato. Nel 2002 l’uomo partito dalla Turchia con 100 chili di eroina venne fermato in Olanda. Poi condannato a 15 anni nel 2013. Da allora era latitante. Alla squadra mobile di Novara giunge la segnalazione che l’uomo si trova in una struttura alberghiera del Novarese, parte l’operazione per arrestarlo.