Travolto da muro di cinta mentre fa manutenzione: morto sul colpo un 72enne, l’incidente è avvenuto in un centro della provincia di Alessandria.

Un ex panettiere morto sul colpo a seguito di un incidente avvenuto l’altro giorno in regione Galli di Terzo, in provincia di Alessandria. La vittima è Ezio Gallo, panettiere in pensione residente a Torino: aveva 72 anni. Come riporta nuovaperiferia.it, l’uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione su un muro di cinta quando questo ha ceduto cadendo sulla scala su cui si trovava l’uomo. Gallo è così caduto a terra morendo sul colpo.

