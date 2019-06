Travolto dal trattore ribaltato: escursionista sente le urla e dà l’allarme

Travolto dal trattore ribaltato: escursionista sente le sue urla e dà l’allarme. Ore di paura per un pensionato di Invorio vittima di un incidente nel bosco.

Travolto dal trattore ribaltato: escursionista sente le sue urla e dà l’allarme

Brutta avventura per un pensionato di Invorio, che l’altro giorno ha rischiato seriamente di rimanere per chissà quanto tempo incastrato sotto il suo trattore. L’uomo stava effettuando alcuni lavori in un tratto di bosco di sua proprietà quando, affrontando un dislivello in salita, il trattore si è ribaltato e lo ha travolto.

Le gambe incastrate

L’uomo ha iniziato a urlare. Tanto che un escursionista che stava provando un sentiero turistico inaugurato da poco lo ha sentito, lo ha raggiunto e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arona. Il loro intervento è valso a liberare il malcapitato con l’impiego di attrezzatura tecnica e, successivamente, a collaborare con il personale sanitario per il trasporto fino all’ambulanza. Presenti sul posto anche i carabinieri di Gattico e sindaco di Invorio.