Trovato corpo senza vita sul Mottarone, nella zona di Stresa: si tratta di un 30enne.

La salma di un motociclista di 30 anni è stata trovata poco fa sul monte Mottarone. Lo riporta Novara Oggi. Al momento, non sono ancora note le cause della morte del giovane. In estate la zona è molto frequentata dai centauri, per via della strada panoramica.