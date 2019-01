Ubriaco al volante sulla A26. Un novarese se la cava con una multa.

Gli uomini della caserma di Romagnano nei giorni dopo Natale hanno fermato sulla A26 una Bmw X1 di un 35enne residente a Novara alla guida in stato di ebbrezza, per lui patente sospesa da tre a sei mesi e sanzione solo amministrativa in quanto l’etilometro ha fatto segnare un valore tra 0.5 e 0.8.