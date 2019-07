Uccide un uomo con un punteruolo, arrestato biellese. Episodio drammatico in un centro in provincia di Torino: in manette un infermiere che lavora al Centro di salute mentale.

Nella nottata tra venerdì 19 e sabato 20 luglio un tremendo omicidio ha scosso la comunità di Vistrorio, un paesino in provincia di Torino. Un uomo è stato ucciso con un punteruolo.

Il fatto

Un 60enne biellese, Alberto Diatto (molto conosciuto e stimato in città per la sua professione di infermiere al Centro di salute mentale), ha colpito a morte, appunto con un punteruolo, un 57enne, incensurato, al culmine di una violenta lite. L’omicidio è avvenuto, come detto, nell’abitazione della vittima. Pare che

Arrestato

Inutili i soccorsi, l’uomo è morto poco dopo e a nulla è valso l’intervento dei medici. L’assassino è già stato arresto dai carabinieri di Ivrea.