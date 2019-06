Villeggiante Romagnano trovato morto lungo la strada a Campertogno

E’ Claudio Perazzi, 66enne residente a Romagnano, l’uomo trovato ormai cadavere nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno, lungo la strada provinciale poco oltre Campertogno. L’uomo è stato ucciso da un malore che l’ha colto mentre faceva una passeggiata lungo la 299. A notare il corpo è stato un pastore che passava per caso in quella zona: ha allertato subito le forze dell’ordine ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato.

Una persona conosciuta

Claudio Perazzi era un frequentatore abituale di Campertogno, dove soggiornava nella bella stagione, e quindi il suo volto è relativamente familiare anche in altra Valsesia, oltre naturalmente a Romagnano.

Dopo la disgrazia di ieri, adesso sarà il magistrato a decidere se rilasciare subito il nulla osta per il funerale o se invece ordinare un’autopsia per chiarire la causa del decesso.

