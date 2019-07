Alpàa Varallo domenica 14 luglio: serata dedicata a Vasco Rossi. Sul palco di piazza Vittorio la Rocketti Band. Ma anche tantissime cose da fare e da vedere fin dalla mattinata.

Alpàa Varallo domenica 14 luglio: serata dedicata a Vasco Rossi con la Rocketti Band

Sarà tributo al Vasco nazionale questa sera in piazza Vittorio per la terza serata dell’Alpàa. E l’omaggio al Komandante sarà con la Rocketti Band, tra i gruppi più conosciuti che portano in giro per l’Italia i successi di Vasco Rossi. Il concerto avrà inizio alle 21.30. La Rocketti Band è ormai sinonimo di garanzia per i fans del Blasco. Nato alla fine degli anni ’90, il gruppo è stato fondato dal batterista Loris Rocchetti in collaborazione con un gruppo di amici musicisti in onore di un altro Rocchetti: Alberto, tastierista di Vasco Rossi che spesso si accompagna nelle esibizioni della band. Oltre a Rocchetti, sul palco sono Roberto Panico (voce), Matteo Maggio (chitarra), Paolo Capellino (basso), Simone Morandotti (tastiere), Aldo “Vasco” Dessilani (frontman e capo del fan club “C’è chi dice no” di Fara). Nella sua lunga esperienza musicale, la Rocketti collabora spesso con i musicisti che accompagnano il Blasco, da Claudio Golinelli a Maurizio Solieri, da Clara Moroni a Davide Devoti e Riccardo Mori.

(foto Gian Franco Gozzi)

Anche il trofeo Alpe Sacchi e il Kung Fu lungo il Sesia

Oggi si parte già al mattino: in piazza Vittorio, alle 10, ottava rievocazione del “trofeo Alpe Sacchi”, prova che impegna le auto storiche da Varallo all’alpeggio. Sempre in mattinata e poi anche nel pomeriggio, dimostrazione e prova gratuita di Chen Tai Chi (dalle 10.30 alle 11.30) e dello dello stile “Sette stelle mantide religiosa” (16.30 – 18) con Golden Tiger’s kung-fu. Le attività sulla passeggiata El Raffa al ponte Antonini.

Il programma della giornata

Parco D’Adda. Sempre operativi gli stand delle Pro loco e delle associazioni per servire cene e merende. Per la musica, spazio alle canzoni più conosciute dei Pooh: dalle 21.30 suonerà la tribute band “Poohntofermo”.

Tutti i giorni all’Alpàa