Alpàa Varallo sabato 20 luglio: finalissima del concorso canoro. Questa sera sul palco di piazza Vittorio si conclude il concorso nazionale. E poi ci sono tantissime cose da fare in città.

Alpàa Varallo sabato 20 luglio: finalissima del concorso canoro

Spazio ai nuovi talenti: questa sera aa Varallo finale nazionale di “Una Voce per l’Alpàa”, festival canoro alla sua prima edizione. Dalle 21.30 sul palco di piazza Vittorio, dove sono saliti artisti di fama internazionale, si esibiranno i venti finalisti: Alessio Roma, Angelica Vattese, Aurora Pieracciani, Chiara Veronese, Francesco Garau, Francesco Ravastini, Francesca Sindona, Giacomo Anselmi, Giulia Cerruti, Gianluca Fazziotti, Lorenza Truffa, Laura Scola, Margherita Basile, Miriam Maffei, Manzish, Marco Conte, Paola D’alessandro, Roberto Savojni, Veronica Mereu, Vincenzo Greco. In giuria nomi illustri della musica e dello spettacolo. Il format ideato da Mariano Navetta e Paolo Simonotti «è stato pensato per valorizzare le doti canoro-musicali e creative di nuovi talenti – ricordano i promotori – e vuole essere da stimolo verso la conoscenza della professione del paroliere, del musicista e dell’interprete. Un’opportunità importante per dare spazio a nuove promesse».

Il programma della giornata

Parco D’Adda. Al parco D’Adda, regno delle Pro loco e delle associazioni, musica live nell’arena sotto le stelle a partire dalle 21.30: sabato suoneranno gli Exedra.

Al parco D’Adda, regno delle Pro loco e delle associazioni, musica live nell’arena sotto le stelle a partire dalle 21.30: sabato suoneranno gli Exedra. Concerto sul balcone. In corso Roma 76 concerto sul balcone “La libertà è partecipazione” con “Enkil” e “Sonny and the Stork”.

In corso Roma 76 concerto sul balcone “La libertà è partecipazione” con “Enkil” e “Sonny and the Stork”. Palazzo D’Adda. A Palazzo d’Adda la mostra di Guillame Delzanno: Bakemono presenta più di 50 opere tra ritratti e illustrazioni in cui fonde elementi ispirati a epoche e culture diverse, dal rinascimento italiano al folklore giapponese

A Palazzo d’Adda la mostra di Guillame Delzanno: Bakemono presenta più di 50 opere tra ritratti e illustrazioni in cui fonde elementi ispirati a epoche e culture diverse, dal rinascimento italiano al folklore giapponese Piazza del gusto. Sabato in piazza San Carlo ci cena: ravioli con pasta allo Zafferano di Coggiola, ripieni di zucchine e prosciutto della Paletta di Coggiola al burro di malga (Trattoria Cantun Balin di Coggiola), e tartare di tonno rosso con cappero in fiore e vinaigrette alla senape (ristorante Agnona Tennis di Borgosesia).

Sabato in piazza San Carlo ci cena: ravioli con pasta allo Zafferano di Coggiola, ripieni di zucchine e prosciutto della Paletta di Coggiola al burro di malga (Trattoria Cantun Balin di Coggiola), e tartare di tonno rosso con cappero in fiore e vinaigrette alla senape (ristorante Agnona Tennis di Borgosesia). Palazzo dei Musei. Proseguono i concerti di musica classica: alle 18.30 recital pianistico con il maestro Georgi Trendafiloff.

Proseguono i concerti di musica classica: alle 18.30 recital pianistico con il maestro Georgi Trendafiloff. Visite guidate. Oggi seconda parte del tour tra le antiche contrade della città. Appuntamento sul ponte Antonini 5 minuti prima della partenza alle 16.

Oggi seconda parte del tour tra le antiche contrade della città. Appuntamento sul ponte Antonini 5 minuti prima della partenza alle 16. Sacro Monte. All’interno dell’oratorio annesso al Santo Sepolcro resta allestita la mostra “Carlo Maria Re (1955-2015). Uno sguardo al cielo. Visioni di un pittore”. La rassegna sarà visitabile per tutta la durata dell’Alpàa, fino a domenica 21 luglio.

All’interno dell’oratorio annesso al Santo Sepolcro resta allestita la mostra “Carlo Maria Re (1955-2015). Uno sguardo al cielo. Visioni di un pittore”. La rassegna sarà visitabile per tutta la durata dell’Alpàa, fino a domenica 21 luglio. Campo Roccapietra. Alpàa Afterparty, musica e divertimento dalle 0.30 (ingresso a pagamento)

Piazza Racchetti. In piazza Racchetti continua la rassegna dedicata alla Valmastallone: la giornata di oggi è dedicata alla scuola di Cravagliana.

In piazza Racchetti continua la rassegna dedicata alla Valmastallone: la giornata di oggi è dedicata alla scuola di Cravagliana. Chiringuito. Orange party al Chiringuito appena fuori dal Parco D’Adda.

Orange party al Chiringuito appena fuori dal Parco D’Adda. Varallo beach. Alla spiaggetta sotto ponte Antonini per tutta la settimana di Alpàa, dalle 14 alle 15 distribuzione gratuita di 300 kit “Chicco” per giocare sulla sabbia.

Alla spiaggetta sotto ponte Antonini per tutta la settimana di Alpàa, dalle 14 alle 15 distribuzione gratuita di 300 kit “Chicco” per giocare sulla sabbia. Biblioteca. Prosegue la rassegna dedicata alla Croce rossa e intitolata “Una storia da amare”, con cimeli, documenti e giornali d’epoca.

Tutti i giorni all’Alpàa