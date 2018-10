Lozzolo restaurato il prezioso affresco “Battesimo di Gesù”. Era appeso sopra il battistero e da secoli ha visto il battesimo di tutti i lozzolesi.

Il restauro di 3mila euro è stato portato avanti dall’associazione Loxolensis. Si trovava in precario stato conservativo, l’opera sarebbe andata persa. La tela era ormai quasi trasparente, le figure non si riconoscevano più e i colori erano spenti. L’antica tela fino a qualche mese fa si trovava sulla parete dove un tempo era il fonte battesimale, in quel luogo dove per la gran parte dei lozzolesi è iniziata la vita cristiana con il sacramento del battesimo. Curiosando tra gli archivi è venuto fuori un decreto vescovile del 1966 che ordinava al parroco di Lozzolo don Ambrogio De Ambrosiis di far dipingere l’immagine di San Giovanni sopra il battistero.