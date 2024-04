Auto si ribalta in una frazione di Valdilana. LE FOTO

Auto si ribalta in una frazione di Valdilana. Per fortuna il conducente è rimasto pressoché illeso ed è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo.

Auto si ribalta in una frazione di Valdilana

Incidente forso dovuto alla pioggia nella nottata tra ieri e oggi, venerdì 26 aprile. E’ accaduto in frazione Cereie, a Valdilana. I vigili del fuoco di Biella e quelli di Ponzone sono intervenuti poco prima dell’una di notte nella località del Troiverese per un incidente stradale avvenuto autonomamente.

L’intervento dei soccorritori

Gli operatori si sono trovati una vettura ribaltata su un fianco. Arrivati sul posto, la persona che era all’interno dell’autovettura era già riuscita a portarsi fuori dall’abitacolo, ed era già alle cure del servizio sanitario del 118. Nulla di particolarmente grave, a quanto è sembrato nell’immediato.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e della zona dell’incidente. Sul posto sono anche interventi i carabinieri, la cui caserma è a pochissima distanza dal luogo dell’incidente, per i rilievi e per capire la dinamica dell’accaduto.

