Alle Europee nel Novarese affermazione della Lega con il 40.88%

Anche in provincia di Novara Lega Salvini Premier si afferma con il 40.88% pari a 74.285 voti. Stessa situazione in provincia di Vercelli e di Biella.

A seguire Partito Democratico arriva al 21.42%, Movimento Cinque Stelle al 11,30%, a seguire 9.93% Forza Italia, 7.52% Fratelli d’Italia, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia 2.66%, Europa Verde 2.02%, La Sinistra 0.86%, Partito Animalista 0.81%, Partito Comunista 0.82%, Popolo della famiglia 0.52%, Casapound 0.38%, Paritto Pirata 0.25%, Popolari per l’Italia 0.30%, Forza Nuova 0.20%, Autonomie per l’Europa 0.19%,.