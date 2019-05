Gessi missione compiuta: il basket valsesiano resta in serie B. Gli arancioni battono il Pozzuoli dopo la batosta rimediata con Crema.

Gessi missione compiuta: il basket valsesiano resta in serie B

Per il sesto anno consecutivo il basket valsesiano resta in serie B. La Gessi ha battuto nettamente Pozzuoli e ha quindi conquistato il diritto a partecipare al campionato di serie B anche il prossimo anno. Un’impresa che i neroarancio si sono dovuti sudare sino alla fine. Gli spareggi che hanno condannato alla retrocessione i campani, e che si sono disputati a Ferentino, erano iniziati sabato con la sconfitta contro Crema. Un match in cui l’emozione e la tensione hanno giocato un brutto scherzo a Quartuccio e compagni, mai in partita contro i lombardi. Contro Pozzuoli però, le “aquile” sono state quasi perfette, dominando il match decisivo praticamente dall’inizio alla fine: 92-70 il finale.

