Trail Oasi Zegna: quasi 700 al via, Bertoncini fa il record | VIDEO

Trail Oasi Zegna: quasi 700 al via, Bertoncini fa il record. Un boom di partecipanti nonostante la giornata nuvolosa con rovesci.

Trail Oasi Zegna: quasi 700 al via, Bertoncini fa il record sui 31 chilometri

Numeri impressionanti: 146 i partenti nella 59 chilometri, 252 nella 31, nella 16 oltre 200 concorrenti tra prova competitiva e non competitiva. Anche perché già venerdì i pettorali della 31 e della 59 chilometri erano già esauriti, per cui tanti hanno dovuto iscriversi alla 16 come ripiego. Sta di fatto che quest’anno il Trail dell Oasi Zegna ha sfiorato i 700 iscritti: un risultato eccellente per la gara di corsa in montagna, con partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero.

Nel video, i primi arrivi della 16 e della 31 chilometri

Il record di Bertoncini

Vittoria nella gara di 59 chilometri a Giulio Ornati del Team Salomon in 6h 16′, mentre per la 31 chilometri è arrivato il record di Mattia Bertoncini, il portacolori del Team Salomon/Skyrunning Valsesia, con 2h 48′.

Maggiori approfondimenti domani su Notizia Oggi