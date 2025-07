In bici contro un palo nella discesa di Oropa: finisce in rianimazione. Un 57enne è uscito di strada nel tratto del Favaro e si è fatto male.

In bici contro un palo nella discesa di Oropa: finisce in rianimazione

Un uomo di 57 anni residente ad Agliè (Torino) è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Biella. E’ stato protagonista di un violento incidente in bicicletta avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla strada del Favaro, la ripida discesa dal santuario di Oropa.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo (che non stava partecipando alla Granfondo in corso in quelle ore) avrebbe perso il controllo della bicicletta e si sarebbe schiantato contro un palo. Il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella dinamica dell’impatto.

L’allarme lanciato da un passante

L’allarme è stato dato da un passante, che ha trovato l’uomo privo di coscienza. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata da Biella, che ha prestato i primi soccorsi prima del trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale. Il ciclista ha riportato un trauma cranico e gravi fratture al volto. Le sue condizioni sono critiche: inizialmente privo di conoscenza, avrebbe poi ripreso conoscenza al Pronto Soccorso, ma resta in pericolo di vita.

Bici consegnata ai carabinieri

La bicicletta è stata presa in custodia dal presidente dell’organizzazione della Granfondo di Biella, che ha chiarito che l’uomo non era iscritto alla gara, e poi consegnata ai carabinieri per gli accertamenti. Nessun altro veicolo risulta coinvolto. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza le cause dello schianto.

