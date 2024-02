Azienda termoidraulica di Borgosesia cerca operaio con esperienza

I.T.I.S. di Dazzi Renato & C. S.a.s, azienda rinomata nel settore termoidraulico con sede in Borgosesia, ricerca un operaio con esperienza in installazione, riparazione e manutenzione di impianti termoidraulici.

Se sei desideroso di far parte del nostro team invia il tuo curriculum a amministrazioneitis@gmail.com , oppure chiama il numero 016327040.