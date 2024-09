Lavoro, Simeoni S.n.c. di Borgosesia ricerca personale

La Simeoni S.n.c., ditta di Borgosesia, attiva nel settore scavi e autotrasporti, è alla ricerca di un nuovo collaboratore per rafforzare il proprio team operativo.

La figura ricercata è quella di operatore macchine movimento terra e autista con patente C e CE, oltre a CQC in corso di validità. Il candidato ideale dovrà avere esperienza nell’uso di macchinari per movimento terra e nella guida di mezzi pesanti. Oltre alle competenze tecniche, si richiedono serietà, affidabilità e capacità di lavorare in team.

La tipologia di contratto sarà discussa in fase di colloquio in base alle effettive competenze.

Chi fosse interessato alla posizione può inviare il proprio curriculum vitae o richiedere maggiori informazioni all’indirizzo email info@simeonisnc.it.

