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Opportunità di lavoro in Valsesia, Macelleria Ottone ricerca macellaio e addetto al banco
Lavoro a Scopello, Macelleria Ottone assume con contratto a tempo indeterminato dopo prova
La Macelleria Ottone di Scopello (VC), ricerca, per ampliamento del proprio organico, un macellaio e banconiere preferibilmente con esperienza.
Si offre un contratto a tempo indeterminato dopo un primo periodo di prova. Full Time o Part time con disponibilità di lavorare nei weekend.
Se interessati chiamare 📞 340 3029742
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