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Opportunità di lavoro in Valsesia, Macelleria Ottone ricerca macellaio e addetto al banco

Lavoro a Scopello, Macelleria Ottone assume con contratto a tempo indeterminato dopo prova

Pubblicato

3 minuti fa

il

Addetto macelleria
Addetto macelleria (© DDW)

La Macelleria Ottone di Scopello (VC), ricerca, per ampliamento del proprio organico, un macellaio e banconiere preferibilmente con esperienza.

Si offre un contratto a tempo indeterminato dopo un primo periodo di prova. Full Time o Part time con disponibilità di lavorare nei weekend.

Se interessati chiamare 📞  340 3029742

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