Christian Andorno aveva 43 anni: dolore nel Vercellese dopo la tragedia

È Christian Andorno, 43 anni, residente a Cavaglià ma originario di Borgo d’Ale, l’uomo che ha perso la vita nel grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada provinciale 593, nel Vercellese. Il motociclista era in sella alla sua Harley Davidson quando, intorno alle 2.25, è rimasto coinvolto in un violento scontro con una Bmw Serie 1.

L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per il 43enne il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le indagini sulla dinamica

L’auto era condotta da un giovane di 23 anni. A bordo viaggiavano anche altri due ragazzi, rimasti praticamente illesi, mentre il conducente ha riportato lievi ferite. I carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica dello schianto e hanno avviato tutti gli accertamenti previsti dalla legge.

Andorno stava rientrando dopo aver trascorso la serata alla Festa delle pesche di Borgo d’Ale, manifestazione molto sentita nel paese in cui era nato. Lo scontro è avvenuto lungo l’arteria che collega il Vercellese al Biellese, una strada molto frequentata anche nelle ore notturne.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte del 43enne si è diffusa rapidamente tra Cavaglià e Borgo d’Ale, dove Christian Andorno era conosciuto e stimato. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di affetto e di cordoglio dedicati a “Pech” (così era chiamato tra gli amici), a testimonianza del legame che aveva mantenuto con entrambe le comunità.

E mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, amici e familiari si stringono nel ricordo di un uomo la cui scomparsa ha lasciato un profondo senso di dolore nel Biellese e nel Vercellese. Lo riporta La Provincia di Biella.

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