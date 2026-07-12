La comunità di Valdilana (ma anche i dintorni) dice addio a Germano Pasin, storico meccanico e volto conosciutissimo di Valle Mosso, scomparso all’età di 84 anni. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 13 luglio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Valle Mosso, con partenza dalla casa funeraria Defabianis di Biella. Al termine della funzione la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Biella, mentre le ceneri riposeranno nel cimitero di Valle Mosso.

Con la sua scomparsa il territorio perde uno dei suoi artigiani più apprezzati. Per decenni la sua officina motociclistica è stata un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, un luogo dove esperienza, passione e manualità si univano a una profonda disponibilità verso i clienti. Oggi quell’attività continua grazie al figlio Carlo, che ha raccolto il testimone del padre portando avanti una tradizione familiare costruita con impegno e professionalità.

Il “mago dei motori” che tutti ricordano

Per tanti giovani, a partire dagli anni Settanta l’officina di Germano Pasin era molto più di un’autorimessa. Era un luogo di ritrovo, dove si parlava di moto, gare e motori, ma soprattutto dove si incontrava una persona capace di accogliere tutti con il sorriso e con una battuta pronta. La sua competenza gli aveva fatto guadagnare una fama che andava ben oltre i confini del paese. Con il crescere del lavoro, anche il fratello aveva iniziato a lavorare in officina.

E oggi l’affetto del territorio è dimostrato dalle decine di messaggi comparsi sui social nelle ultime ore. «Germano sei stato il nostro mito, le nostre moto conoscevano la tua magia. Ci mancherai tantissimo», scrive un amico. Un altro ricorda: «Grande Germano, noi degli anni Sessanta ti stimiamo moltissimo. Il mago dei motori. Grazie, sarai sempre nei nostri cuori». Parole semplici ma sincere, che raccontano quanto fosse stimato sia come professionista sia come uomo.

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L’affetto di un’intera comunità

Tra i ricordi più toccanti c’è quello di chi racconta quanto Germano fosse diventato un simbolo della vita quotidiana di Valle Mosso. «Un pezzo del nostro paese che ci lascia… una persona straordinaria, con la sua ironia e leggerezza, aveva sempre la battuta pronta per strapparti un sorriso. Da ragazzini non ci si ritrovava al bar o in piazza, ma… dal Pasin. E lui sempre sorridente nel sopportarci».

C’è anche chi sottolinea il vuoto lasciato dalla sua scomparsa: «Un altro pezzo della nostra gioventù che ci lascia». E ancora: «Sono sempre le brave e rette persone che se ne vanno, lasciando dietro di noi un vuoto immenso e incolmabile. Addio Germano, sei stato un grande nella tua esistenza terrena». Messaggi che restituiscono il ritratto di un uomo che, grazie al lavoro, all’umanità e alla sua inconfondibile ironia, ha saputo lasciare un segno profondo nella memoria di un’intera comunità.

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