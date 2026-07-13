Scontro con un furgone mentre va al cimitero in bici: morta 79enne

Stava recandosi in bicicletta al cimitero per visitare i propri cari, ma si è urtata con un furgone. Una donna di 79 anni è morta nei giorni scorsi in una frazione di Alessandria, dopo lo scontro con il veicolo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, anche con l’elisoccorso, e la polizia stradale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione eseguiti direttamente sul luogo dell’incidente, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto dopo ogni manovra salvavita.

Gli accertamenti in corso

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti allo scontro. Saranno fondamentali i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente e le eventuali testimonianze per definire le responsabilità.

Il conducente del furgone si è fermato immediatamente dopo l’impatto e ha prestato i primi soccorsi, rimanendo a disposizione degli agenti durante le operazioni di verifica.

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Una comunità colpita

La vittima, come accennato, era diretta verso il cimitero quando si è verificato il tragico incidente. La notizia ha rapidamente suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, già segnata da altri gravi episodi sulle strade del territorio.

L’inchiesta prosegue con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio della vicenda. Gli accertamenti della polizia stradale saranno determinanti per stabilire l’esatta sequenza degli eventi e fornire una ricostruzione completa dell’incidente.

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