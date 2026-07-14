Tragedia all’alba, giovane perde la vita in scooter a soli 19 anni

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in sella al suo scooter. E’ accaduto a Valenza, nell’Alessandrino, prima dell’alba di oggi, martedì 14 luglio. La vittima è Mattia Torre, residente a San Salvatore Monferrato. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Una notte che finisce nel dramma

L’incidente si è verificato lungo viale Cellini intorno alle 5 del mattino. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter finendo rovinosamente sull’asfalto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli e l’ipotesi prevalente è quella di un sinistro autonomo.

I sanitari hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: il 19enne è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

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Indagini in corso sulla dinamica

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno verificando le condizioni della carreggiata e ogni possibile fattore che possa aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a chiarire la dinamica della tragedia. La notizia della morte di Mattia Torre ha profondamente colpito la comunità di San Salvatore Monferrato e il territorio del Valenzano, dove il giovane era molto conosciuto.

Dolore nella comunità

La scomparsa del ragazzo lascia nello sconforto familiari, amici e conoscenti. In poche ore numerosi messaggi di cordoglio hanno iniziato a circolare sui social, testimoniando l’affetto nei confronti del giovane e la vicinanza alla sua famiglia in un momento di dolore così profondo.

L’intera comunità si stringe attorno ai parenti di Mattia, in attesa che gli accertamenti delle forze dell’ordine chiariscano definitivamente le cause dell’incidente. Lo riporta Prima Alessandria.

Foto redazione

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