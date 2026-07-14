Raccolta fondi per riportare in Marocco i due eroi del Sesia. LE FOTO

Una raccolta fondi per consentire il rimpatrio delle salme in Marocco e offrire un sostegno concreto alle famiglie colpite dalla tragedia è stata avviata nei giorni scorsi dopo il drammatico incidente avvenuto domenica 6 luglio a Romagnano Sesia. L’appello arriva mentre il dolore per la perdita di Abdelhadi Benzaid e Bouchta El Kerymy continua a coinvolgere amici, conoscenti e l’intera comunità.

L’obiettivo è permettere ai due uomini di ricevere l’ultimo saluto nella loro terra d’origine e, allo stesso tempo, aiutare le rispettive famiglie ad affrontare le pesanti difficoltà economiche seguite alla tragedia. In pochi giorni sono già arrivate numerose manifestazioni di vicinanza, ma c’è ancora bisogno del contributo di tutti.

Come sostenere le due famiglie

Per la famiglia di Abdelhadi Benzaid è stato attivato un conto dedicato sul quale è possibile effettuare una donazione destinata a coprire le spese del funerale e del trasferimento della salma in Marocco, dove sarà sepolto nella località di Ras Ain.

Per la famiglia di Bouchta El Kerymy, invece, è stata promossa una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe grazie all’iniziativa del Comitato Genitori di Casorate Sempione. Le offerte serviranno ad aiutare la moglie, in gravidanza, e le tre figlie rimaste senza il loro padre.

Per chi desidera contribuire:

per Abdelhadi Benzaid è possibile effettuare un bonifico all’Iban IT90 I360 8105 1382 3486 5235 280

per la famiglia di Bouchta El Kerymy è attiva una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, raggiungibile attraverso i canali social del Comitato Genitori di Casorate Sempione.

Il dramma del 6 luglio a Romagnano Sesia

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 6 luglio nella zona della “Barca”, lungo l’Allea Monterosa. Una giornata trascorsa sulle rive del Sesia si è trasformata in un incubo quando una bambina è rimasta bloccata su una roccia in mezzo alla corrente.

Senza esitare, Abdelhadi Benzaid e Bouchta El Kerymy si sono tuffati nel tentativo di raggiungerla e metterla in salvo. La forza dell’acqua e i fondali insidiosi hanno però avuto il sopravvento: entrambi sono stati trascinati dalla corrente e sono annegati. La bambina è stata invece salvata grazie all’intervento di un altro bagnante e del fratello maggiore.

Un gesto di coraggio che non sarà dimenticato

L’intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dell’elicottero “Drago” non è purtroppo bastato a salvare i due uomini. La loro morte ha lasciato un vuoto enorme nelle rispettive famiglie e ha profondamente colpito anche chi quel pomeriggio era presente lungo il fiume.

Oggi, accanto al dolore, emerge una grande rete di solidarietà. Le raccolte fondi rappresentano un modo concreto per aiutare due famiglie segnate da una perdita devastante e per rendere omaggio a due uomini che hanno sacrificato la propria vita nel tentativo di salvare quella di una bambina. Un gesto di altruismo che resterà impresso nella memoria della comunità di Romagnano.

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