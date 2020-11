Acquerello di Valdilana concorre al premio Buonarroti a Firenze

Acquerello di Valdilana in esposizione a Firenze: l’artista è Roberta Fontolan.

Acquerello di Valdilana a Firenze

Un’opera firmata da un’artista di Valdilana in mostra a Firenze. L’acquerello “L’albero” di Roberta Fontolan è stato selezionato per partecipare al Premio Michelangelo Buonarroti, che vede il patrocinio del comune di Firenze. La mostra con l’opera dell’artista triverese si è aperta sabato e resterà visitabile fino al 26 novembre nella città capoluogo della Toscana. «Sono davvero contenta di questo risultato – racconta Roberta Fontolan, in passato titolare di un negozio e ora operatrice in una cooperativa sociale –. Sapere che la mia opera sarà esposta a Firenze è gratificante. Sono stata selezionata in seguito alla mostra “Artiste per l’Africa” proposta di recente a Varallo. Al maestro e professore di arte Saverio Genise di Gattinara, che è curatore di eventi artistici, sono piaciute le mie opere e le ha segnalate al premio. Il quadro scelto è per me particolarmente importante: l’ho visto come simbolo della mostra per l’Africa, sotto ad esso gli abitanti del villaggio si trovano per le decisioni importanti. L’albero per me è simbolo di vita, con le sue stagioni che rappresentano il presente, il passato e il futuro e poi rappresenta il collegamento tra il piano materiale e quello spirituale».

Il percorso

Fontolan, che vive a Valdilana, lavora attualmente nella cooperativa come vigilatrice d’infanzia. La sua passione grande è l’arte e soprattutto la pittura: e anche con l’associazione “Il prisma”, di cui è socia, ha seguito le lezioni del triverese Ermes Cancelliere. «Lui – continua Fontolan – mi ha insegnato che la pittura è innanzi tutto osservazione e sintesi. Ho accantonato per diverso tempo questa mia passione sino a quando, una sera del 2017, dopo aver accompagnato mia figlia in biblioteca, ho visto le luci accese nella sala dove il gruppo di pittori del paese si ritrovava. Lì ho capito che era il momento di riprendere in mano colori e pennelli. Ho frequentato lezioni di disegno e pittura del maestro Andrea Osella e poi ho rispolverato la mia scatola di acquerelli che utilizzavo ai tempi delle superiori e questa è diventata proprio la mia tecnica preferita. Attraverso questi mie acquerelli vorrei far conoscere quello che il mio cuore desidera esprimere. Dipingendo ho imparato a vedere ciò che prima non vedevo e a cogliere ogni sfumatura. La pittura mi aiuta a stare meglio. Credo che il colore sia un mezzo per trasmettere emozioni e stati d’animo, un modo per comunicare. In questo mio percorso c’è sempre stata la voglia di sperimentare e la tenacia di imparare cose nuove».

