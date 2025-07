Boca, pensionata si schianta in auto contro un muro: è grave. L’impatto è stato violento: forse la donna ha avuto un malore.

Boca, pensionata si schianta in auto contro un muro: è grave

Momenti di apprensione e concitazione nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio, nel territorio di Boca, dove una donna di 74 anni si è schiantata con la propria auto contro un muro. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

L’impatto è stato violento e, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato causato da un malore improvviso. A una prima nalosi, non pare infatti che la donna abbia tentato alcuna manovra, né alcuna frenata per evitare l’impatto. Si potrebbe supporre quindi che non fosse in sè in quegli istanti.

L’intervento dei soccorritori

L’allarma è scattato subito, e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna, in codice rosso, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Maggiore” di Novara, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto in paese c’è attesa per sapere gli sviluppi della situazione della donna.

Foto d’archivio

