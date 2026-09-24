Addio all’ultimo boscaiolo di Rimella. La piccola comunità montana si riunisce ancora una volta a recare un affettuoso saluto a Ferdinando Colombo, una fantastica persona che era sempre pronto a rallegrare la compagnia. Era abitante in frazione Pianello graziosa frazione con il suo oratorio di San Giulio, protettore dei muratori.

Addio a Ferdinando: il ricordo

«Nando come famigliarmente lo abbiamo sempre chiamato ha lavorato fino all’ultimo – spiega Adriano Titti Antonietti -. Mi ricordo un episodio di valore umano e storico, di averlo visto in frazione Pianello dove abitava che ha tagliato una partita di legname e la portava alla strada dove si potesse caricare con i mezzi motorizzati, con la Lessa (slitta). Siccome era periodo invernale e c’era la neve».

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E ancora: «Quando si aveva del tempo per affrontare un po’ di argomenti fino agli ultimi giorni aveva un memoria storica meglio di un archivio di stato un’ uomo di grande pregio. Poi la malattia e la vecchiaia lo ha debilitato e ha fatto i suoi ultimi mesi dai suoi figli che lo hanno accudito e curato com’era possibile. La comunità Walser di Rimella l’amministrazione comunale e le associazioni, Pro Loco, Alpini e Carnevale si uniscono al dolore della Famiglia di Nando».

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