Aib Borgosesia cinquemila ore di lavoro in un anno | LE FOTO

Aib Borgosesia traccia il bilancio di un 2019 decisamente movimentato: numerosi gli interventi affrontati.

Aib Borgosesia, il bilancio

La squadra anticendi e protezione civile di Borgosesia fa il punto sulla situazione dell’anno appena conclusa con l’assemblea della sezione cittadina. I volontari hanno proceduto al rinnovo del consiglio direttivo, che resterà in carica sino al 2024. Nell’incarico di caposquadra è stato confermato Corrado Busnelli, che viene affiancato dai vice Fabio Stasia, Gianni Facciotti, Ivano Alberti; a completare il direttivo sono il segretario Enrico Locca, il tesoriere: Enrico Fogo e i consiglieri Manuel Angelino, Corrado Facciotti e Simone Lavezzi.

Gli interventi

Nella sua relazione, il capogruppo Busnelli ha sottolineato come «il 2019 non sia stato tra i più tranquilli dal punto di vista degli interventi, aperto da un incendio boschivo in frazione Vanzone, dove la squadra è intervenuta per tre giorni sia per estinzione che per la successiva bonifica, proseguito a marzo con un tour de force, prima per incendi in provincia di Torino, poi per il grande incendio boschivo di Serravalle dove la nostra squadra è stata coinvolta per nove giorni per cercare di domare le fiamme. Credo che questa sia stata un’esperienza importante per molti di noi che ci ha insegnato e fatto crescere sotto tanti punti di vista. In autunno infine, la squadra è stata impegnata in molti interventi comunali e regionali, per i nubifragi verificati soprattutto nella provincia di Alessandria».

I numeri

Gli interventi complessivi sono stati 100, con l’impiego di 1.013 volontari per 5.075 ore e 141 mezzi. «Va sempre tenuta in evidenza l’importanza delle attività di prevenzione – ha rimarcato Busnelli -, basilare per poter mantenere delle condizioni ambientali accettabili; è importante avere sentieri percorribili in caso di incendi boschivi oppure corsi d’acqua puliti e liberi nei momenti di piena. E sarà proprio questo aspetto che proseguiremo con il programma condiviso con l’amministrazione comunale, prevedendo interventi di pulizia sui corsi d’acqua e sui sentieri».

Gli eventi

E’ confermato l’appuntamento di settembre sul monte Aronne, in ricordo di Simone Locca, volontario scomparso nel 2015: «Nell’ultimo raduno a lui dedicato abbiamo raccolto una somma devoluta alla popolazione di Norcia per la ricostruzione della loro chiesetta di quartiere» ricorda il caposquadra che anticipa anche «una seconda trasferta nelle zone terremotate dell’Abruzzo e dell’Umbria, con la squadra di Roppolo, per ritrovare le tante persone conosciute durante le missioni in emergenza terremoto. E la giornata di protezione civile in collaborazione con Croce rossa e Soccorso alpino».

I riconoscimenti

Come ogni anno, l’assemblea è stata occasione per premiare i volontari che hanno raggiunto un determinato numero di anni di servizio. A ricevere l’attestato per i 25 anni di attività di volontariato sono stati Roberto Colombo, Angelo Pagani e il capogruppo Busnelli, per i 15 anni Rosanna Orso e per i 5 Bruno Bettini.