Aib Borgosesia dedica una lapide ai volontari che non ci sono più

Per l’Aib Borgosesia un raduno nel segno dell’amicizia. E il gruppo dedica una lapide ai volontari che non ci sono più.

Aib Borgosesia, una lapide ricorda i volontari scomparsi

Anche quest’anno la squadra Aib e protezione civile di Borgosesia ha rinnovato in memoria dei volontari scomparsi, in particolare di Simone Locca, attivo nella squadra cittadina, e di Tiziano Bonato, capogruppo del nucleo di Roppolo.

Purtroppo il maltempo non ha permesso al gruppo Aib di Borgosesia di ritrovarsi sul monte Aronne, ma non è mancata l’occasione di ritrovarsi per il raduno annuale. Cambio di location, quindi, con ritrovo nella sede cittadina all’ex base dell’elisoccorso.

Il gruppo non ha quindi potuto scoprire la lapide, appunto sul monte Aronne, ma l’ha benedetta. La targa in bronzo verrà posizionata nei prossimi giorni accanto a una statua della Madonna.

L’impegno nel sud Italia

La festa della squadra di Borgosesia è stata definita «un momento importante» dal coordinatore (e comandante provinciale) Corrado Busnelli. «Colgo l’occasione per ringraziare i volontari che ad agosto hanno preso parte alle missioni in Sicilia e Calabria per contrastare gli incendi. Lo avete fatto senza pensare alle ferie, alle famiglie, al pericolo che si va incontro in ogni missione».

Un pensiero a Locca e Bonato

«Siamo qui per ricordare ancora una volta Simone Locca – ha aggiunto Busnelli -, amico andato avanti troppo presto e nel pieno delle sue forze». Con Locca sono stati ricordati i volontari Aib scomparsi negli ultimi due anni: Giorgio Pisani e Augusto Moro di Civiasco, Carlo Bellini di Quarona, Bruno Montibelli di Grignasco, Gian Battista Mottino di Alice Castello, Giancarlo Pozzo e Tiziano Bonato di Roppolo.

Proprio a Bonato, Busnelli ha dedicato un pensiero particolare, ricordando il patto di amicizia stretto nel settembre 2018 tra le squadre di Borgosesia e Roppolo. In chiusura è stata consegnata una borsa di studio a Emanuele Bonato, figlio di Tiziano, ricavata con una parte di quanto raccolto durante la giornata e con i contributi della squadra Aib di Biella e del Consorzio di Cervarolo.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE