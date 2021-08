Volontari Aib di Borgosesia e Gattinara all’opera nel Sud contro i roghi

Volontari Aib di Borgosesia e Gattinara in Calabria e Sicilia per lottare contro le fiamme.

Volontari Aib di Borgosesia e Gattinara nel sud Italia

Il sud Italia è devastato dagli incendi e i volontari Aib di Borgosesia e Gattinara “volano” in Calabria per dare una mano. Da una decina di giorni il corpo Aib Piemonte è operativo in Sicilia, mentre da lunedì 9 agosto è presente anche in Calabria con la colonna mobile regionale. Di questa fanno parte i volontari di Borgosesia e Gattinara, intervenuti con un pezzo attrezzato di modulo antincendio.

In Calabria e nelle isole

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 agosto 14 volontari con 5 mezzi sono partiti con destinazione Cosenza. Inoltre per potenziare le attività delle squadre già presenti dall’1 agosto in Sicilia saranno operativi nell’isola complessivamente 18 volontari con 7 mezzi. Altri 3 mezzi piemontesi sono, invece, a supporto delle operazioni di spegnimento e contrasto agli incendi in Sardegna. I turni sono settimanali, fino al termine dell’emergenza.

I piemontesi per l’emergenza

«I piemontesi sanno cosa significa contrastare l’acqua e vogliono essere al fianco di chi adesso deve farlo col fuoco – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi -. Nei momenti più difficili per le alluvioni che ci hanno colpito negli anni, abbiamo sempre ricevuto un supporto prezioso da altri territori che si sono mobilitati per la nostra terra. Una terra fatta di montagne, boschi e di volontari con una grande esperienza. Per noi è importante poter essere di aiuto, adesso, alle regioni che stanno affrontando questa grave situazione».

In Sicilia i roghi stanno radendo al suolo le Madonie, i monti nella parte settentrionale dell’isola, veri e propri santuari della natura. Mentre in Calabria è colpito dalle fiamme il faggeto di San Luca, patrimonio Unesco con il suo santuario.

