Alpàa 2025: Noemi canterà il 18 luglio

«Lo avete sospettato, sperato, indovinato, ma ora possiamo dirlo – scrivono dal comitato organizzatore -. La voce inconfondibile di Noemi risuonerà quest’estate a Varallo». Appuntamento venerdì 18 luglio alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele per il concerto. E in effetti la scorsa settimana il comitato aveva lanciato sui social qualche indizio sul nome dell’artista che sarebbe stato annunciato per prima. Qualcuno aveva anche indovinato.

«Un’artista che ha fatto della grinta e dell’emozione il suo marchio di fabbrica – aggiungono gli organizzatori annunciando Noemi -. Brani che conosciamo tutti a memoria, un’anima soul e una presenza scenica che travolge: Noemi è pronta a regalarci una serata indimenticabile». E in effetti per il 18 luglio è normale aspettarsi davvero un pienone. Noemi con la sua voce e le sue canzoni ha spopolato negli stadi e nelle varie trasmissioni dove è stata invitata.

L’artista

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti (Roma, 25 gennaio 1982), è una cantante italiana.

Dopo diverse esperienze musicali, è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor.

Ha partecipato a otto Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita,[3] e ha vinto un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, premiato con una Targa PMI Produttori Musicali Indipendenti, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine, nel 2022 con Ti amo non lo so dire e nel 2025 con Se t’innamori muori grazie a cui le è stato conferito il Premio Confartigianato “Artigiana delle Note e delle Emozioni – Sanremo 2025”.

