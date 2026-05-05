Da Ghemme a Oleggio per lanciarsi nel vuoto: aveva 19 anni. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica.

Da Ghemme a Oleggio per lanciarsi nel vuoto: aveva 19 anni

Una tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica tra Ghemme e Oleggio, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essersi allontanato da un gruppo di amici con cui aveva trascorso la serata alla Barciocca.

Secondo quanto ricostruito, il giovane – residente a Bellinzago Novarese e studente alle scuole superiori a Novara – non ha fatto rientro a casa dopo l’uscita. La sua assenza ha fatto scattare l’allarme da parte della madre, che non vedendolo rientrare ha attivato le ricerche.

Il segnale del cellulare

Determinante si è rivelato il segnale del cellulare, che ha consentito di individuare la posizione nei pressi dell’ex consorzio agrario di Oleggio, un edificio dismesso da anni. Qui sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai carabinieri, ma purtroppo per il giovane non c’era già più nulla da fare.

Dai primi accertamenti emerge che il ragazzo si era separato dagli amici, che nel frattempo erano rientrati in centro a Oleggio. Lui invece era entrato nell’area dell’ex Consorzio, un edificio molto alto. Il suo corpo è stato ritrovato a terra, senza vita.

Restano ora da chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto. Sul luogo della tragedia sono giunti anche il magistrato di turno e i militari del reparto scientifico dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto successo.

Foto di copertina tratta da un video YouTube di Emanuele Pascuzzo

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