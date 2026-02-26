Alpe di Mera con Notizia Oggi: il lunedì lo skipass giornaliero scontato del 20 per cento. Basta utilizzare il QR code che trovate all’interno di questo articolo.

Monterosa 2000 Spa lancia una promozione dedicata ai lettori di Notizia Oggi: nei lunedì di marzo 2026 sarà possibile sciare all’Alpe di Mera usufruendo di uno sconto del 20 per cento sullo skipass giornaliero.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sci in settimana e di offrire agli appassionati la possibilità di vivere la montagna a un prezzo più accessibile, scegliendo giornate meno affollate. Un’occasione per godere appieno delle piste, dei pranzi in rifugio, della compagnia degli amici e dei panorami invernali, all’insegna di un’esperienza sulla neve più lenta e rilassante, lontana dalla frenesia quotidiana.

Come fare

La promozione è acquistabile esclusivamente online tramite il QR code qui sotto ed è valida per sciare nelle giornate di lunedì 2, 9 e 16 marzo 2026.

Durante l’acquisto sarà possibile aggiungere l’assicurazione Snowcare al costo di 3,50 euro e scegliere se ricaricare una keycard Skidata (anche di passate stagioni) oppure acquistarne una nuova al costo di 2 euro, ritirabile presso la biglietteria di Scopello o la Cassa Capricorno.

Un’opportunità pensata per valorizzare lo sci infrasettimanale e invitare voi lettori a riscoprire il piacere di una giornata sulla neve, dedicandovi un prezzo speciale.

