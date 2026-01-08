Alpe di Mera con Notizia Oggi: il lunedì lo skipass giornaliero scontato del 20 per cento. Basta utilizzare il QR code che trovate all’interno di questo articolo.

Alpe di Mera con Notizia Oggi: il lunedì lo skipass giornaliero scontato del 20 per cento

Monterosa 2000 Spa lancia una promozione dedicata ai lettori di Notizia Oggi: nei lunedì di gennaio e marzo 2026 sarà possibile sciare all’Alpe di Mera usufruendo di uno sconto del 20 per cento sullo skipass giornaliero.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sci in settimana e di offrire agli appassionati la possibilità di vivere la montagna a un prezzo più accessibile, scegliendo giornate meno affollate. Un’occasione per godere appieno delle piste, dei pranzi in rifugio, della compagnia degli amici e dei panorami invernali, all’insegna di un’esperienza sulla neve più lenta e rilassante, lontana dalla frenesia quotidiana.

Come fare

La promozione è acquistabile esclusivamente online tramite il QR code qui sotto ed è valida per sciare nelle giornate di lunedì 12, 19 e 26 gennaio 2026 e 2, 9 e 16 marzo 2026.

Durante l’acquisto sarà possibile aggiungere l’assicurazione Snowcare al costo di 3,50 euro e scegliere se ricaricare una keycard Skidata (anche di passate stagioni) oppure acquistarne una nuova al costo di 2 euro, ritirabile presso la biglietteria di Scopello o la Cassa Capricorno.

Un’opportunità pensata per valorizzare lo sci infrasettimanale e invitare voi lettori a riscoprire il piacere di una giornata sulla neve, dedicandovi un prezzo speciale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook