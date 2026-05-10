Alpini a Genova, in 90mila alla sfilata. La Valsesiana tra i protagonisti. LE FOTO

Genova ha vissuto oggi, domenica 10 maggio, la giornata conclusiva della 97ma Adunata nazionale degli alpini. La grande sfilata ha portato nel cuore della città circa 90mila penne nere, lungo un percorso partito da piazza Corvetto e passato da via Roma, piazza De Ferrari e via XX Settembre, fino all’arrivo in piazza della Vittoria. Tra i protagonisti, anche la sezione Valsesiana con i vari gruppi Ana della valle, oltre a quelli del Biellese e del Novarese. Presenti anche il coro “Alpin dal Rosa”, lo “Scarpun valsesian” e la Fanfara sezionale.

Il primo bilancio parla di una partecipazione imponente: l’adunata, iniziata venerdì 8 maggio, ha richiamato nel capoluogo ligure oltre 400mila presenze tra alpini, familiari, volontari e visitatori. Lo striscione di apertura, “Alpini, faro per il futuro dell’Italia”, ha riassunto il senso della manifestazione.

Autorità e passaggio della stecca

Alla sfilata erano presenti, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. In piazza della Vittoria si è svolta anche la cerimonia del passaggio della stecca a Brescia, città che ospiterà la prossima adunata nazionale.

La sindaca Salis ha parlato di un bilancio molto positivo, ringraziando la macchina comunale e tutti coloro che hanno lavorato all’accoglienza. Tra le presenze anche Laura Castelletti, sindaca di Brescia, che ha sottolineato la particolarità simbolica del passaggio tra due città guidate da donne.

La Taurinense apre il corteo

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’avvio della sfilata, affidato ai reparti piemontesi. Ad aprire il corteo è stata la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, seguita dalla Bandiera di Guerra del Secondo Reggimento alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza compagnia del Centro addestramento alpino di Aosta.

Qualche scroscio di pioggia non ha fermato l’entusiasmo del pubblico, che ha accompagnato il passaggio degli alpini tra cori, applausi e bandiere. Tra gli episodi più ricordati della tre giorni anche la partenza della nave scuola Amerigo Vespucci e l’esibizione dei paracadutisti dell’esercito in corso Italia, seguita da una grande folla.

L’omaggio alla Valsesiana

Al passaggio sotto il palco d’onore, l’oratore ha ricordato che la Valsesiana è una delle sezioni più antiche, nata nel lontano 1922, e caratterizzata da un genuino e storico contatto con la motagna. Sono stati ricordati i 41 gruppi e i circa 1700 iscritti, ed è stato sottolieato il fatto che un gruppo ha raggiunto Genova a piedi.

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