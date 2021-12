Alpini in lutto per Mauro Mollia: era stato consigliere nel gruppo di Foresto

Frazione Foresto e il gruppo alpini hanno salutato Mauro Mollia, morto a 84 anni dopo un breve ricovero in ospedale.

Alpini in lutto

Nato nel 1937, Mollia ha vissuto quasi tutta la vita a Foresto insieme alla moglie Giuliana Mollia; dal matrimonio sono nati i figli Marco e Paola. Solo da qualche anno, i coniugi si erano trasferiti a Borgosesia, in via Vittorio Veneto. Insieme al fratello Enea, Mauro Mollia aveva fondato una ditta di escavazione fluviale, attività che ha seguito fino alla pensione.

Ricordi

Mollia è stato un componente molto attivo della vita alpina di Foresto: «E’ stato per decenni un consigliere molto attivo del nostro gruppo – lo ricorda Bruno Epis, alpino di Foresto e segretario della Valsesiana -: non perdeva occasione di partecipare a un appuntamento, sia in frazione che nei paesi limitrofi. Amava la vita da alpino, era sempre presente e disponibile per qualunque lavoro, a qualunque ora. Su Mauro si poteva sempre contare». Il legame alla vita alpina è stato dimostrato anche al funerale: martedì sono state numerose le penne nere ad aver presenziato alle esequie celebrate nella chiesa di Foresto.